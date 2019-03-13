كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افادت وكالة أنباء "سكاي نيوز عربي" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن محكمة الاستئناف في الخرطوم قررت الإفراج عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي.
كانت محكمة الطوارئ السودانية الأحد الماضي، قضت بسجن مريم الصادق المهدي، أسبوعاً.
وتشهد السودان احتجاجات دامية منذ ديسمبر الماضي، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، والتي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل 26 شخصًا حتى الآن بحسب مسؤولين.