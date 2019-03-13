كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت وكالة أنباء "سكاي نيوز عربي" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن محكمة الاستئناف في الخرطوم قررت الإفراج عن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي.