عاجل.. انهيار سور مصنع مهجور في الدار البيضاء يحاصر عمالا تحت الأنقاض

تسبب انهيار سور لأحد المعامل المهجورة، اليوم الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، إلى محاصر عمال بأحد الاوراض تحت الأرضية، موقعا إصابات في صفوفهم، وسط استمرار عمليات الأنقاذ

وقالت السلطات لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان إن انهيار السور الخارجي لأحد المصانع المهجورة، مساء اليوم، والمجاور مجاور لورش بناء عمارة، بملتقى شارع “لاجيروند” وزنقة “خزامة”، أدى إلى محاصرة عاملين بالورش تحت الأنقاض، حيث تجري حاليا محاولات إخراجهما من طرف مصالح الوقاية المدنية.

وخلف هذا الانهيار إصابة عاملين آخرين بإصابات خفيفة، نقلا على إثرها للمستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.