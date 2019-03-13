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أصيب موقعا وتطبيقا “فيسبوك” و”إنستغرام” بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.
وتسبب عطل مجهول بتوقف النشر على موقف “فيسبوك” حول العالم، فيما تظهر رسالة لـ”فيسبوك” بأن هنالك خللا ما وتعمل الشركة على إصلاحه.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل مفاجئ يوقف خاصية النشر على فيسبوك -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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