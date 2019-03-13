عطل مفاجئ يوقف خاصية النشر على فيسبوك -صورة

أصيب موقعا وتطبيقا “فيسبوك” و”إنستغرام” بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطله في عدد من مناطق العالم.

وتسبب عطل مجهول بتوقف النشر على موقف “فيسبوك” حول العالم، فيما تظهر رسالة لـ”فيسبوك” بأن هنالك خللا ما وتعمل الشركة على إصلاحه.