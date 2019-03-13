"الشبكة السورية": النظام قتل نحو 900 موظف إغاثة في 8 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام قتل في 8 سنوات نحو 900 موظف إغاثة، فيما لا يزال نحو 4 آلاف آخرين قيد الاعتقال والإخفاء القسري، وذلك في تقرير أصدرته الشبكة، اليوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن "ألف و109 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني، قتلوا على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية، منذ آذار/ مارس 2011 حتى الآن".

وأضاف أن "872 منهم قتلوا على يد النظام السوري لوحده، فيما لقي 91 آخرون حتفهم على يد القوات الروسية، و47 على يد (تنظيم) داعش".

أما فصائل في المعارضة المسلحة وفصائل مناهضة للنظام، فقتلت 35 منهم، بينما قضى 9 آخرين على يد تنظيم "حزب العمال الكردستانيا" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقتلت قوات التَّحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، 13 آخرين، فيما قتل 42 على يد جهات أخرى لم تحدد.

Advertisements

وبحسب التقرير نفسه، لا يزال 3 آلاف و984 من موظفي الإغاثة "قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري"، خلال نفس الفترة، 3 آلاف و847 منهم لا يزالون معتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، و78 لدى تنظيم داعش".

كما أن سجون قوات سورية الديمقراطية تضمُّ 32 منهم، فيما يقبع في سجون فصائل في المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 27 شخصا.

التقرير نفسه أشار إلى "ممارسات النظام في حصار ومداهمة العديد من المشافي والعيادات والمشافي الميدانية، والتي كانت تقوم بتقديم الإسعافات لجرحى المظاهرات".

وشددت الشبكة على أن "جميع الهجمات على المراكز الإغاثية والعاملين فيها، تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، القاضية بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي، والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية".