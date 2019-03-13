القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقّف موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن العمل لدى آلاف المستخدمين، الذين ظهرت لديهم رسالة من الموقع تقول إنّ "فيسبوك سيعود قريبًا" وإنّه "توقّف بسبب أعمال صيانة مطلوبة حاليًّا"، وأنّه "حدث خطأ، نعمل على إصلاحه في أسرع وقت"، مؤكّدةً أنّه "يجب أن تكون قادرًا على العودة في غضون دقائق قليلة".
ووفقًا لموقع "ذا إندبندنت" فقد توقّف أيضًا موقع "إنستغرام" عن العمل بالتّزامن مع العطل الذي واجهه "فيسبوك"، مما حال دون وصول الناس إلى التطبيقين، وهو ما صرّح به العديدون عبر منصّة "تويتر"، حيث قالوا إنّهم لا يتمكّنون من الوصول إلى الشبكتين، وأنّ بعض خصائص الموقعين، مثل تحميل الصور أو إضافة حالات أو ضبط صفحات معينة قد توقّفت عن العمل، كما أبلغ آخرون عن وجود رسالة تفيد بأنّ هناك "مشكلة في تحديث حالتك".
كما قال العديد من المستخدمين إنّهم يواجهون مشاكل في استعمال تطبيق "واتساب" الذي تملكه "فيسبوك".
كانت هذه تفاصيل خبر خلل في "فيسبوك" يوقفه عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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