انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكم بسجن مدير حملة ترامب الانتخابية 6 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 07:47 مساءً - أصدرت محكمة أمريكية في واشنطن، اليوم الخميس، حكماً بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية 6 أعوام.

وأدين مانافورت بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة العدالة، وذلك بعد أيام فقط من حكم بسجنه 47 شهراً.

وكان قاضٍ في محكمة فدرالية بولاية فيرجينا، أصدر في الـ8 من مارس الجاري، حكماً بسجن مانافورت 47 شهراً، ودفع تعويضات قد تصل إلى خمسة وعشرين مليون دولار بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

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وهذه الأحكام التي صدرت بحق مانافورت، تعتبر أقل بكثير من توصيات وزارة العدل، التي كانت اقترحت أن يفرض عليه عقوبة بالسجن بين 19 و24 عاماً.

وتأتي محاكمة مانافورت (69 عاماً) على خلفية التحقيق في المزاعم بشأن علاقة روسيا بحملة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان مانافورت مديراً لحملة ترامب الانتخابية 3 أشهر قبل أن يضطر إلى الاستقالة بعد تسليط الأضواء على عمله السابق في أوكرانيا، وكان أيضاً أول مساعد سابق لترامب يلقى القبض عليه في إطار التحقيقات الجارية في أكتوبر 2017.