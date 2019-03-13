انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديد موعد جديد لمفاوضات أمريكا وطالبان في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 07:47 مساءً - أكد مصدر في حركة طالبان الأفغانية عقد الجولة السادسة من المفاوضات بين الحركة والمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت فضائية "الجزيرة" عن مصدر في "طالبان"، اليوم الأربعاء، تأكيده أن الجولة ستُعقد بين الطرفين في موعدها المحدد.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، تحقيق ما سمته "التقدم الملموس" في المحادثات، وخلصت إلى أن السلام سيتطلب الاتفاق على أربع قضايا رئيسة، منها مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو: "طالبان وافقت على أن السلام سيتطلب من الجانبين أن يتعاملا بشكل كامل مع أربع قضايا رئيسة: الضمانات بشأن مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات، والحوار بين الأفغان، والوقف الشامل لإطلاق النار".

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وأضاف أن المبعوث الأمريكي، زلماي خليل زاد، سيعود إلى واشنطن للتشاور.

وكانت "طالبان" أعلنت أن المحادثات شهدت تقدماً كبيراً في آلية انسحاب القوات الأمريكية.

وأوضحت الحركة في بيان لها أصدرته عقب ختام المحادثات، أن مفاوضات الدوحة شهدت تقدماً كبيراً، في آلية انسحاب القوات الأمريكية والفترة الزمنية التي تحتاجها.

وتركزت المحادثات التي انتهت أمس الثلاثاء، على "انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتقديم طالبان ضمانات بأنها لن تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات إرهابية مستقبلية"، وهي من أهداف السياسة الأمريكية الأولية عقب هجمات سبتمبر 2001.