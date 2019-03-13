أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي التابع لها شن اليوم الأربعاء ضربات دقيقة إلى مستودع لتنظيم "هيئة تحرير الشام" في مدينة إدلب السورية.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "وجهت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية اليوم وبالتنسيق مع الجانب التركي ضربة جوية دقيقة إلى مستودع أسلحة وذخائر تابع لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقا) في مدينة إدلب".
وأضاف البيان: "وبحسب معلومات مؤكدة عبر قنوات عدة، نقل المسلحون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة من طائرات مسيرة ضاربة. وخطط الإرهابيون لاستخدامها لشن هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعلن قصف مستودع لـ"هيئة تحرير الشام" بالتنسيق مع تركيا في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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