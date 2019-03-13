دفاعات التحالف تدمر طائرة حوثية بدون طيار حاولت استهداف مقر الوفد الحكومي جنوب الحديدة

نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي مساء الأربعاء، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن دفاعات التحالف اعترضت طائرة حوثية محملة بالمتفجرات كانت تحلق أعلى مقر وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بالدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة.





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وأشار المصدر، إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح دون حدوث أي إصابات بعد إسقاط الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان.



وتعد هذه ثاني محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف الوفد الحكومي بعد إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على مقر الوفد أمس الثلاثاء.





وتهدف مليشيا الحوثي من خلال هذه الهجمات الإرهابية، إلى إفشال اتفاق ستوكهولم وخطة إعادة الانتشار بالحديدة، وذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن بشأن الحديدة.