مقصلة أردوغان.. اعتقال تركي تضامن مع معارض كردي

اعتقلت السلطات التركية رجلاً يبلغ من العمر 57 عاماً، ووجهت له تهماً تتعلق بالإرهاب؛ بعد أن تضامن مع صلاح الدين دميرتاش، السياسي المعارض الكردي المعتقل منذ نحو عامين، ورفع ملصق عليه صورته، وفقاً لموقع "تركي بورج" الذي يراقب الحملات القمعية التي يشنها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف تموز/يوليو عام 2016.

واعتقل دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت محكمة تركية حكماً بسجن دميرتاش لمدة 4 سنوات و8 شهور بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وقال موقع "تركي بورج" إن صلاح الدين جوندوز، وقف أمام محكمة في إسطنبول الإثنين الماضي، بعد مداهمة الشرطة التركية منزله في حي سانجاكتيبي السبت الماضي.

ووجهت المحكمة لجوندوز تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وخلال دفاعه عن نفسه، اعترف جوندوز برفع الملصق، لكنه أنكر الاتهامات المتعلقة بالإرهاب.

وقال محامي جوندوز إن ملصق دميرتاش لا يمثل أي جريمة وفقاً لقانون العقوبات التركي، وإن "دميرتاش كان زعيماً لحزب سياسي وحصل على أربعة ملايين صوت.. وكعضو في حزب الشعب الديمقراطي، رفع جوندوز صورة زعيم الحزب، وذلك لا يمكن اعتباره جريمة".