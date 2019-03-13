إردوغان يصف نتانياهو بأنه "طاغية" و"يقتل أطفالا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "طاغية يقتل أطفالا" بعدما وصفه الأخير بأنه "دكتاتور" مع تصاعد حدة التوتر بين المسؤولين.

وقال إردوغان خلال تجمع في أنقرة "لا نحتاج إلى دروس من نتانياهو. وليعلم جيدا أنه طاغية" متهما رئيس الوزراء الاسرائيلي بـ"قتل أطفال فلسطينيين".

وأضاف "هذا اللص الذي يحكم اسرائيل يحاكم في بلده. لماذا يحاكم نتانياهو وزوجته؟ بتهمة السرقة" مشيرا إلى توجيه التهمة إلى رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد مفترضة.

وزادت حدة التوتر هذا الاسبوع بين تركيا واسرائيل بعد أن أعلن نتانياهو الأحد خلال الحملة الانتخابية أن إسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي".

والثلاثاء غرد ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي قائلا "أدين هذه العنصرية الصارخة وهذا التمييز".

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وردّ مكتب نتانياهو ليل الثلاثاء الأربعاء بالقول إن "إردوغان الدكتاتور التركي يستهدف الديموقراطية الإسرائيلية، بينما تمتلىء سجونه بالصحافيين والقضاة الأتراك. ما هذه المزحة!".

ورد كالين مجددا اليوم على نتانياهو قائلا "دولة الفصل العنصري التي يحكمها تحتل الأراضي الفلسطينية وتقتل نساء وأطفالا وتعتقل الفلسطينيين على أراضيهم. الأكاذيب والضغوط لن تتستر على جرائمكم".

كما أشار إردوغان الأربعاء إلى مواجهات بين عناصر الشرطة الاسرائيلية وفلسطينيين أمس في المسجد الأقصى في القدس الشرقية منتقدا أن تكون قوات الشرطة والجيش دخلت هذا الحرم.

وقال "لا تستفزنا. لم نضطهد يوما يهوديا في هذا البلد ولم نرتكب أبدا في كنيس ما ترتكبون (في المسجد الأقصى). لا تستفزونا لن نكون طرفا في هذه اللعبة".