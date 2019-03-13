الان تتابع الكويت تنهي خدمات مئات المصريين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 34 دقيقة - 7:53 م, 13 مارس 2019 م التعليقات: 0 قررت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 365 عاملا أغلبيتهم العظمى من المصريين، حسبما كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

الوكالة نقلت عن مصادر قولها إن القرار يأتي في ظل “سياسة الإحلال”، ويشمل معلمين في 7 تخصصات وأخصائيين اجتماعيين.

وأضافت “سيتم إبلاغ العاملين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم وإنهاء متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو المقبل”.

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