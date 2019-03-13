خسائر فادحة تضرب شركة “بوينغ” الأميركية للطائرات

جدة - عمرو شويل تسبب إعلان بلدان الاتحاد الأوروبي والصين وأستراليا ونيوزيلندا والهند وسنغافورة ودول عربية مثل الإمارات وعمان ومصر ولبنان، تعليق كافة رحلات طائرة “بوينغ 737 ماكس 8″التي منيت بكارثتين جويتين في غضون أشهر قليلة، في تكبد شركة “بوينغ” الأميركية للطائرات، خسائر فادحة في أسواق المال.

وتم اتخاذ قرار تعليق الرحلات، بعدما تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز، مؤخرا، ومقتل 157 راكبا كانوا على متنها، والحادث هو الثاني في غضون خمسة أشهر بعد تحطم طائرة إندونيسية من نفس الطراز.

وقال وكالة “بلومبرغ”، إن شركة “بوينغ” خسرت 24 مليار دولار من قيمة رأسمالها في السوق، وسط تحرك عالمي ضد المركبة.