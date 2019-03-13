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سفير اليمن لدى الأردن يدعو لإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

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انتقد السفير اليمني لدى الأردن، علي أحمد العمراني، جماعة "أنصار الله"، معربا عن "استغرابه من عدم تصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا للحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية"، مشيراً إلى "انني استغرب كيف لا تصنف الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين كإرهابيين بينما صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية".

وصنف السفير اليمني الحوثيين في خانة تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، واصفا إياهم بـ"الحركة الإرهابية والأصولية، والمدعومة من إيران"، موضحاً أن "الشعب اليمني والحكومة الشرعية لا يرغبان في الحرب، لكنها فرضت علينا"، متهما إيران بدعم العديد من القنوات اليمنية التابعة للحوثيين".

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