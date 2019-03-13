مسؤول أميركي: فائض معروض النفط يخدم العقوبات الأميركية على إيران

لفت الممثل الأميركي الخاص لإيران بوزارة الخارجية بريان هوك إلى أن "فائض النفط العالمي يسمح للولايات المتحدة بتسريع خطتها لوقف صادرات الخام الإيرانية تماما"، خمشيراً إلى أن "العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو عشرة مليارات دولار منذ عام 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية".

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