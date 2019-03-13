تقارير سابقة لطيارين اميركيين حول مشاكل وقعت في طائرة "بوينغ 737 ماكس 8"

اشار عدد كبير من الطيارين الاميركيين اواخر العام 2018، بناء على قاعدة معلومات مجهولة من وكالة الفضاء الاميركية، الى حوادث واجهوها اثناء قيادة طائرات "بوينغ 737 ماكس 8"، التي تحطمت طائرتان منها اخيرا.

وافادت هذه الوثائق المنشورة التي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، ان بعضا من هذه الحوادث ناجم على ما يبدو عن منظومة التثبيت اثناء الطيران الرامية الى منع الطائرة من التوقف، وهي السبب في الحادث الدامي لطائرة "البوينغ 737 ماكس 8" للشركة الأندونيسية "لايون اير" في نهاية تشرين الاول 2018. ورفضت وكالة الطيران الاتحادية الاميركية التعقيب "على تعليقات حول تقارير خاصة" بقاعدة المعطيات هذه.

وذكرت متحدثة ردا على اسئلة فرانس برس ان نحن لسنا على اطلاع عل تقارير خاصة ومؤكدة حول المشاكل التي تحدث مع "منظومة التثبيت" في تلك الطائرة.

وفي أحد التقارير المؤرخ في تشرين الثاني 2018، أي بعد مأساة لايون اير التي أودت بحياة 189 شخصا، وصف مساعد الطيار لطائرة بوينغ 737 ماكس حادثا حصل بعيد الإقلاع. وكتب انه عندما بلغت الطائرة السرعة المناسبة، "قام الكابتن بتنشيط "الطيار الآلي". في غضون ثانيتين أو ثلاث ثوان، بدأت الطائرة في السقوط".

وأضاف "صرخت "نزول" قبل أن يبدأ نظام تحذير القرب من الأرض في قمرة القيادة، في اصدار تحذيرات" و "قام حينها قائد الطائرة فورا بفصل الطيران الآلي وصحّح ارتفاع الطائرة".