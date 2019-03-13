البحث عن 10 أطفال عالقون تحت انقاض مبنى في نيجيريا

أعلن رجال الانقاذ عن اطلاق عملية بحث عن 10 أطفال على الأقل عالقون في مدرستهم الابتدائية الواقعة في الطبقة الأخيرة من مبنى تعرض للانهيار صباح الاربعاء في حي شعبي بلاغوس في نيجيريا، كما اعلن احد رجال الإنقاذ.

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