المتحدث باسم الخارجية الألمانية: برلين تقلص أفراد بعثتها الدبلوماسية بفنزويلا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، راينر برول أن "ألمانيا قررت تقليص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بشكل مؤقت"، مشيرا إلى أن "السفير الألماني لدى كاراكاس، دانييل كرينر، عاد إلى برلين، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب به من جانب فنزويلا، والتقى وزير الخارجية هايكو ماس، الأربعاء".

وأعرب عن "قلق بلاده إزاء تدهور الوضع الإنساني في فنزويلا، وحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر على الحياة اليومية للشعب"، مشيراً إلى أن "الخارجية الألمانية، قررت تخفيض عدد موظفيها في السفارة لدى كاراكاس، مؤقتا، بسبب صعوبة ظروف المعيشة، وخطر تدهور الوضع الأمني أكثر".