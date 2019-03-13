أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، راينر برول أن "ألمانيا قررت تقليص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بشكل مؤقت"، مشيرا إلى أن "السفير الألماني لدى كاراكاس، دانييل كرينر، عاد إلى برلين، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب به من جانب فنزويلا، والتقى وزير الخارجية هايكو ماس، الأربعاء".
وأعرب عن "قلق بلاده إزاء تدهور الوضع الإنساني في فنزويلا، وحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر على الحياة اليومية للشعب"، مشيراً إلى أن "الخارجية الألمانية، قررت تخفيض عدد موظفيها في السفارة لدى كاراكاس، مؤقتا، بسبب صعوبة ظروف المعيشة، وخطر تدهور الوضع الأمني أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الألمانية: برلين تقلص أفراد بعثتها الدبلوماسية بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.