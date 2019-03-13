لفت الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل إلى أن "العدوان الأميركي ضد فنزويلا قد استوحي من أساليب النازيين"، مشيراً إلى أن "لا أحد يشك في أن قطع التيار الكهربائي في فنزويلا هو بفعل أميركي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الكوبي: العدوان الأميركي ضد فنزويلا قد استوحي من أساليب النازيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.