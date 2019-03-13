بدء المناقشات المغلقة في مجلس الامن الدولي حول الهدنة في اليمن

اجتمع مجلس الأمن بالأمم المتحدة في جلسة مغلقة مع مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن، في محاولة لإنقاذ اتفاق الهدنة المتعثرة والضرورية للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتفقت الحكومة اليمنية وحليفتاها السعودية والإمارات خلال محادثات مع الحوثيين قبل حوالي شهر على بدء إعادة انتشار القوات المتمركزة في مدينة الحديدة ، لكن لم يتم تنفيذ أي من الخطوات المتفق عليها على الأرض.
وكان مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد أبلغ المجلس في 19 شباط الفائت أن المرحلة الأولى من الانسحاب ستحدث في الأيام التالية، على أن يمثل ذلك الخطوة الملموسة الأولى نحو وقف التصعيد.
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