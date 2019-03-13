الحكم بالسجن 6 سنوات على المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت

أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 6 سنوات على المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإنتخابية بول مانافورت بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية والتآمر لعرقلة العدالة.

وكانت محكمة قد أصدرت، في وقت سابق، حكما بسجن مانافورت لمدة 47 شهرا لإدانته بارتكاب جرائم مالية.

ويمكن أن تضاف العقوبة الجديدة، إلى المدة السابقة التي سوف يقضيها مانافورت في السجن لإدانته بارتكاب جرائم مالية، أو من الممكن أن تسمح القاضية ايمي بيرمان جاكسون لمانافورت (69 عاما) بقضاء فترة العقوبتين بصورة متزامنة.

وعقب اعترافه بارتكاب التهمة الموجهة إليه في قضية واشنطن، وافق مانافورت على التعاون في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.

وكان الاتفاق بمثابة محاولة لتلقى عقوبة مخففة، ولكن جاكسون أصدرت بيانات جاء فيها أن مانافورت انتهك الاتفاق، مما يعني أنه لا يستطيع الاعتماد على أي نوايا طيبة تم وعده بها من خلال الاتفاق.