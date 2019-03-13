مكتب جبق: لا صحة لما يتم تداوله من إعلان صادر عن وزارة الصحة لاستقبال طلبات توظيف

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق في بيان، "ألا صحة لما يتم تداوله من إعلان صادر عن وزارة الصحة في مجال الدعوة لاستقبال طلبات توظيف في أي مجال حتى الآن".

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