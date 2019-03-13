الأب لويس مطر يصدر كتيباً يتضمن قصائد كتبت في المحبسة عن القديس شربل

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أصدر قيّم ووكيل دير مار مارون- عنايا الأب لويس مطر كتيّباً من تأليفه يتضمن قصائد للقديس شربل كتبت في المحبسة ويحمل عنوان "وصات قلبك واسكر بقلبي وأعمل عجايب قد ما بدك"، ويتألّف من 55 صفحة ويتضمّن ثمانية وأربعين قصيدة عن القديسة شربل .
تجدر الاشارة الى أن الكتيب طبع في مطبعة عمشيت بعد موافقة رؤساء دير مار مارون- عنايا.
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