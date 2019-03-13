لقاء الحريري باسيل بحث شؤون الكهرباء والتعيينات والنزوح ومكافحة الفساد

التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في بيت الوسط. وأشارت معلومات صحافية الى ان لقاء الحريري وباسيل بحث تسريع عمل الحكومة في الكهرباء والتعيينات والنزوح والاقتصاد ومكافحة الفساد.

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