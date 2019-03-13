استقبل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، في دارته في شتورا، وفدا من نقابة المزارعين في البقاع حيث طرحوا عليه المشاكل التي يعاني منها المزارعون لجهة تصريف الانتاج ودعم القمح. وقد وعد مراد بمتابعة المواضيع التي تهم القطاع الزراعي وأكد الدعم الكامل لهم ولهذا القطاع الحيوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد استقبل وفداً من نقابة مزارعين القمح في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.