قيومجيان: لعودة النازحين والاستمرار في دعم المجتمع اللبناني المضيف

شارك وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في حلقة حوارية حول الحماية في البرلمان الأوروبي ببروكسيل، ضمن مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، حيث طالب المجتمع الدولي بـ"تسهيل عودة النازحين واستمرار مساعدتهم في سوريا ولبنان"، داعياً إلى "الضغط على النظام السوري لتأمين اجراءات الحماية والاطمئنان لهم". وحض قيومجيان المجتمع الدولي على "الاستمرار في دعم المجتمع اللبناني المضيف".

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