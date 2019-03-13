فنيانوس عرض مع ابو فاعور اجراءات خفض كلفة المواد المستوردة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه بالوزارة، وزير الصناعة وائل ابو فاعور، يرافقه مدير عام الوزارة داني جدعون، ووفد من جمعية الصناعيين، في حضور رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حسن قريطم، وتم البحث في إعفاءات لعدد من المواد المستوردة التي تستخدم في الصناعة المحلية.

وأشار ابو فاعور الى ان "البحث تناول تخفيض كلفة المواد المستوردة من الخارج التي تستخدم في الصناعة المحلية، وهناك مواد اخرى بحاجة الى دراسة"، موضحا أن "الاجراءات التي اتخذت قد تكون جزئية انما يجب ان تتكامل مع اجراءات اخرى لتساعد الصناعة بشكل كبير"، لافتا الى ان "البحث سيستكمل لتوقيع اتفاقية بين وزارتي الصناعة والاشغال وإدارة المرفأ وجمعية الصناعيين حول المواد التي سيتم الاتفاق على تخفيض كلفتها".

وشكر لوزير الاشغال "اهتمامه واندفاعه في دعم الصناعة اللبنانية"، مشيرا الى ان "فنيانوس ونحن وادارة المرفأ والحكومة سنعطي القطاعات الانتاجية الاهتمام الكافي، وبذلك نسلك مسارا ايجابيا على هذا القطاع الذي سينعكس ايجابا على حياة المنتج اللبناني سواء كان مزارعا او صناعيا".

والتقى فنيانوس وفدا من نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك وسكك الحديد برئاسة ريمون فلفلي، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وكان عرض لأوضاع النقابة وضرورة اعطاء الموظفين والعاملين في المصلحة حقوقهم. وعرض وزير الاشغال للوفد تفعيل خطط النقل التي ستقوم بها الوزارة، من أجل "نقل حضري يبغي الخدمة والحماية الاجتماعية وليس الربح".

وتناول فنيانوس مع المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين اوضاع المديرية والاجراءات التي اتخذت بعد منع طائرات البوينغ 737 ماكس، من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي او التحليق في الاجواء اللبنانية حرصا على السلامة العامة. واجتمع مع سفير الامارات حمد سعيد الشامسي، بحضور وفد من الهيئة الناظمة لطيران الامارات والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، وكان عرض لامكانية تبادل الخبرات في مجال الطيران.

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وأكد المدير العام لطيران الامارات سيف محمد السويدي أن "لبنان شريك استراتيجي على صعيد الطيران، كما ان الشركات اللبنانية لديها تاريخ وخبرات فائقة في هذا المجال".

ووجه الوفد دعوة لفنيانوس لزيارة الامارات من أجل الإطلاع عن كثب على واقع الطيران الاماراتي.

واستقبل فنيانوس سفير النمسا ماريان وربا، وبحث معه في العلاقات الثنائية والتعاون في المشاريع التنموية التي سيقدم عليها لبنان وفي موضوع اللاجئين.

ثم عرض مع سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي، بحضور وفد فني من الطيران المدني الايطالي ومدير المطارات ابراهيم بو عليوى، التعاون على صعيد توسعة المطار في اطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتناول مع سفيرة تشيكيا ميكاييلا رونكوف سبل تنمية العلاقات وتعزيز التعاون في مجال الوزارة.