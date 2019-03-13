الأب بوعبود زار شقير وأجرى معه جولة أفق حول الوضع في البلاد

زار رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، وزير الاتصالات محمد شقير وكانت جولة أفق حول الوضع في البلاد. وتمنى بوعبود "ان يوفق شقير في حل الأمور الكثيرة التي ينتظرها اللبنانبون". بدوره شكر شقير، الأب بوعبود على الزيارة وتمنى للمعهد الازدهار والتقدم في نشر الفن والثقافة، مشيراً إلى "أننا نعمل من أجل أن يتوفر لجميع اللبنانين خدمات تتكيف مع لبنان هذا الوطن المميز الذي يستحق وهناك مشاريع كثيرة باشرنا بتحقيقها".

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