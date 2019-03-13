أفادت معلومات صحفيا أن أ.ف. أقدم على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه باص للطلاب في بلدة سير الضنية، على خلفية خلافات بينه وبين سائق الفان، من دون أن يؤدي إطلاق النار إلى وقوع إصابات، بينما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، وقد باشرت القوى الأمنية إجراء تحقيقاتها وملاحقة الفاعل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق نار على باص للطلاب في سير الضنية ولا اصابات والقوى الامنية تلاحق الفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.