سليم جريصاتي بدأ في باريس محادثات لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"

بدأ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لقاءاته في باريس في اطار التحضيرات لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول 2017.

وعقد جريصاتي لهذه الغاية اجتماعًا في وزارة الخارجية الفرنسية مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السفير جيروم بونافون Jérome Bounafont على رأس فريق من مديري ادارات في ألكي دورسيه معنية بالملف اللبناني من بينها مديرية المنظمات الدولية ومديرية حقوق الانسان ومركز الدراسات. وضم الوفد المرافق للوزير جريصاتي مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة والمستشار لدى رئاسة الجمهورية السفير اسامة خشاب وقنصل لبنان في فرنسا زياد طعان.

وعرض الجانبان الوضع في لبنان والمنطقة، وقدّم الوزير جريصاتي شرحًا عن المراحل التي مرت بها مبادرة الرئيس عون بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، واتفق الجانبان على استمرار التعاون في سبيل التقدم في تحقيق هذه المبادرة المهمة التي حظيت بدعم كبير من دول عدة.