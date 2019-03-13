حفل توقيع الطبعة الانجليزية لمذكرات "أبوالغيط".. الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

تقيم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية "شاهد على الحرب والسلام"، وذلك بالقاعة الشرقية للجامعة في تمام السادسة مساء يوم الإثنين المقبل.

ويتطرق أبو الغيط من خلال تلك المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التي أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقت المضطرب في تاريخ الشرق الأوسط.

أحمد أبو الغيط هو الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ أن تم انتخابه عام 2016. شغل أبو الغيط سابقا منصب سفير مصر لدى إيطاليا وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وتم تعيينه وزيرا للخارجية المصرية عام 2004، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011.