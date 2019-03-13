الحكومة تقرر توفيق أوضاع 165 كنيسة ومبنى (القائمة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 11 مارس، قرار مجلس الوزراء، بتوفيق أوضاع 93 كنيسة و72 مبنى، بإجمالي 165 كنيسة ومبنى بعدة محافظات، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

وحمل القرار رقم 10 لسنة 2019، ونص في مادته الثانية على أن تتولى كل طائفة مختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية لكنائس والمباني البينة بالقرار.

كما نص القرار في مادته الثالثة على أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة كافة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها لهذه الكنائس والمباني، بالجدولين (2 - 3)، على أن تقوم الجهات القائمة على شؤون التنظيم بإصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان والمساحة لكل كنيسة أو مبنى.

وينشر الخليج 365 قائمة الكنائس والمباني التي وافق مجلس الوزراء على توفيق أوضاعها: