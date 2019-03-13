تعطل فيسبوك وإنستجرام عن العمل في عدد من دول العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بتعرض موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، الأربعاء، لعطل في عدد من دول العالم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البرطانية، اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين.
ويحاول مستخدمون في مصر كتابة منشورات أو تحميل صور على الموقع الأزرق الشهير، لكن يفاجئون برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.
وأبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستجرام المفاجئ، والتي انتشرت في عدة دول بالعالم، لافتًا إلى أن سبب العطل انقطاع في التيار الكهربائي في المملكة المتحدة وبقية أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
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