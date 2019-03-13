الطائرة الإثيوبية تهوي بـ"بوينج" – (انفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

تقلصت عدد رحلات اليومية للطائرة بوينج 737 ماكس 8، من أكثر من ألف رحلة يومية إلى نحو مئة رحلة حول العالم، بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد 10 مارس، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها، في ثاني حادثة كارثية لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 في خمسة أشهر.

وعلقت أكثر من 40 دولة أبرزها الاتحاد الأوربي والصين والهند ومصر، طيران بوينج ماكس 737 في أجوائها، فيما لا تزال الولايات المتحدة وموريتانيا فقط من يسمحان لهذا الطراز بالطيران.

وقالت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها لن تعلق رحلات الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8، رغم تصاعد الضغوط من أعضاء بمجلس الشيوخ ومن نقابات عمالية.

وقالت الهيئة إن استعراضا أظهر "عدم وجود مشاكل تتعلق بأداء أنظمة الطائرة" ومن ثم لا أساس لتعليق رحلاتها.

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خسرت أسهم شركة بوينج الأمريكية نحو 24 مليار دولار في يومين بعد حادث تحطم إحدى طائرتها في إثيوبيا، وفقًا لما قالته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وسجل هبوط سهم الشركة أسوأ هبوط له في يومين منذ عقود، ليصل إجمالي ما فقدته الشركة من قيمتها السوقية 24 مليار دولار، بحسب بلومبرج.

وكان السهم يتداول قبل الحادثة عند 422 دولارًا، لكنه أغلق أمس عند 375 دولارًا ليتراجع بنسبة 11.1% في يومين.

وبحسب بيانات بلومبرج فإن الشركة خسرت نحو 37 مليار دولار من قيمتها في أسبوع واحد.

وشركة بوينج هي أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، وهى أكبر شركة مصدرة في أمريكا.