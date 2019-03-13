محافظ السويس يوجه بحل مشاكل المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، مديرة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي لـ6 أسر من أجل تحديد المستحقين منهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ السويس، اليوم، والذي عقده بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور 24 مواطنًا عرضوا شكواهم في حضور المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء.

وقرر "صقر" علاج مواطن على نفقة الدولة، وتكليف مديرية الصحة بإنهاء إجراءات علاجه بالإضافة إلى بحث حالته عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، وصرف معاش مساعدة له.

وأحال "صقر" طلب مواطنة إلى إدارة المساحة الزراعية للإفادة بخصوص صرف تعويض عن أرضها وتكليف هيئة الأملاك بالتواصل مع المساحة لإصدار كشف مساحة بالسويس.

ووجه المحافظ، مدير القوى العاملة بتوفير 4 فرص عمل للشباب بالمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية والسياحية في "السخنة" كما وجه مدير التعليم بإعفاء أرملة من سداد مصروفات أبنائها الـ3 وعمل بحث اجتماعي للأسرة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ السويس على مديري إدارة التسكين والتضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي لأسرتين لبحث حالتهما الاجتماعية، لتوفير سكن لهما بالإيواء العاجل.

كما وجه "صقر" رئيس حي عتاقة بمنح مهلة شهر لمستأجر إحدى الكافتيريات، والسماح بالتشغيل مع سداد المستحقات المالية المتأخرة، وكذلك تكليف حي السويس بتنفيذ قرار إزالة لأحد العقارات بنطاق حي السويس.

وكلف المحافظ مديرة إدارة خدمة المواطنين بمحافظة السويس بمتابعة القرارات والتكليفات التي صدرت باللقاء الاسبوعي لحل مشاكل المواطنين والرد على أصحاب هذه الطلبات.

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