السيسى: استعادة الأمن بالمنطقة الأساس لنجاح جهود المسار السياسي للتسوية

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال استقباله اليوم لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا، أن استعادة الأمن في دول المنطقة التى تعانى من أزمات هو الأساس الحتمى لنجاح جهود المسار السياسى للتسوية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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