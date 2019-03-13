التضامن: غدا آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هجرية

كتب مدحت وهبة أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن غدا الموافق 14مارس 2019، آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية، الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م. وأهاب عبد الموجود بالراغبين فى التقدم لحج الجمعيات بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة مشيرا إلى أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مشيرا إلى أن نهاية مارس الجارى سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج...

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