الحكومة تستعرض الخطة القومية لمكافحة المخدرات وتوقيع عقوبة على المتعاطين

كتبت هند مختار

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، استعرض المجلس الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعى تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين فى الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة فى حالات التعاطى وليس فقط الإدمان،...