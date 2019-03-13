العقوبات الأميركية ضد إيران تقلق أكبر شركات النفط الهندية

أعرب رئيس شركة Indian Oil، أكبر شركات النفط الهندية، سانجيف سينغ عن قلقه إزاء العقوبات الأميركية ضد إيران، موضحًا "أننا نستورد النفط الخام من إيران. وهذه العقوبات، تستهدف النفط الإيراني".

وأشار سينغ إلى أن شركته "قلقة كذلك من الوضع السائد في فنزويلا وتخشى أن يؤثر على أسعار النفط الخام في السوق الدولية"، مؤكدًا ثقته بأن "الدول الأخرى ستتمكن من تعويض النقص في واردات النفط، في حال تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام".

وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن إنتاج النفط في فنزويلا قد يتراجع من 1.3 مليون برميل إلى أقل من 800 ألف برميل يوميًا، بسبب عدم الاستقرار السياسي في تلك الدولة.