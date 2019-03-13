الخارجية الإماراتية تصف تصريحات نتانياهو بـ "البغيضة"

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول المواطنة في إسرائيل، مؤكّدًا أن "قول نتانياهو عن أن إسرائيل دولة لليهود فقط وليس لكل مواطنيها" هو قول بغيض ويقوض نهج السلام".

وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، خلال جلسة حكومية، أن "الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي".