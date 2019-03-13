رئيس أركان الجيش الجزائري: الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات

أكد نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن "الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات"، مشيداً "بالعلاقة الوطيدة بين الجيش وشعبه".

وخلال كلمة بثها التلفزيون الجزائري، أوضح صالح أن "لا أمل إطلاقا من الإفتخار بعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه"، مشيراً إلى أن "استقرار البلاد يزعج أعداء الشعب في الداخل والخارج لكنهم يجهلون أن الشعب الواعي لا يخشى الأزمات مهما عظمت".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن تأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نيسان المقبل وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة وإقالة رئيس الوزراء وإجراء حوار شامل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات ضد ترشحه.