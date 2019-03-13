أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى ان المعركة هي معركة اقرار الموازنة وهو بصدد دعوة المجلس الى جلسة أسئلة للحكومة".
وخلال تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي، لفت إلى أن "برّي شدّد على ضرورة اعتماد الكفاءة كمعيار في مسألة إعلان نتائج وظائف الدّولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي بعد لقاء الأربعاء: بري يرى أن المعركة هي معركة إقرار الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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