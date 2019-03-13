ندوة بكلية الحقوق حول وثيقة الاخوة الانسانية: لتحقيق اهداف هذه الوثيقة

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع ندوة حول وثيقة الأخوة الانسانية من اجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في شهر شباط الماضي .

وحضر الندوة اساتذة الكلية وعدد كبير من الطلاب وقد القى كل من رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية القاضي بشير مرتضى والأب القاضي طوني قضماني كلمتين ناقشتا هذه الوثيقة ودعتا الى ان تصبح هذه الوثيقة موضوع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات وللمساعدة على خلق اجيال جديدة تحمل الخير والسلام ولكي تكون دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان ولتكن نداء لكل ضمير حي ينبذ العنف والتطرف ولتكن دعوة للتسامح الذي تدعو له الاديان وتشجع عليه ، ولتكن رمزا للعناق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وبين كل من يؤمن بأن الله هو الخالق للتعارف والتعاون والتعايش كأخوة متحابين

واملا للسعي الى تحقيق اهداف هذه الوثيقة بغية الوصول الى سلام عالمي تنعم به الجميع.