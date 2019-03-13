علوية وجه كتبا الى 4 محافظين: للامتناع عن رمي النفايات الصلبة في الليطاني

وجه رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية كتبا الى كل من محافظي البقاع وبعلبك والجنوب والنبطية، طلب بموجبه "الايعاز للبلديات في نطاق تلك المحافظات بوجوب الامتناع عن رمي النفايات الصلبة الخطرة او غير الخطرة في نهر الليطاني، وعلى ضفافه وفي حرم مشاريع الري التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك لتلافي ملاحقة رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية شخصيا ولتلافي العقوبات المنصوص عنها في القانون عملا بالفقرة 4 من المادة 36 من القانون رقم 80 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 2018 الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي نصت على انه في حال تمت تلك المخالفات من قبل الادارة المحلية أو أي إدارة عامة، تطبق العقوبة وعلى رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي وذلك خلافا لأي نص آخر".

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