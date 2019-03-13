ابو فاعور عرض وسفير هولندا دعم المشاريع الناشئة للشباب

أكد سفير هولندا في لبنان يان في تصريح له بعد لقائه وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "الوزير أبو فاعور أظهر الكثير من الاندفاع والدينامية متطلعا لاحداث تغييرات إيجابية واتخاذ مبادرات على صعيد إقامة نشاطات اقتصادية في الأرياف والمناطق البعيدة عن العاصمة تبقي الناس في أرضهم تفاديا للنزوح الى المدن الكبرى".

ولفت يان الى اننا "تطرقنا الى العلاقات بين لبنان وهولندا والتعاون بينهما على صعيد التصدير ودعم المشاريع الناشئة للشباب واتفقنا على متابعة التواصل لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين".