بري: المعركة الأساسية إقرار الموازنة والكفاءة المعيار للوظائف

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الاولوية والمعركة الأساسية اليوم هي إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي في اسرع وقت"، معتبراً ان "حسم هذا الإستحقاق هو اساس في الإصلاح المالي ومحاربة الهدر".

ونقل النواب عن بري أنه سيدعو الى جلسة اسئلة واجوبة، مشيراً الى وجود 17 سؤالاً نيابياً موجهاً للحكومة حتى الأن.

وفي الحديث عن نتائج مباراة بعض الوظائف، شدد بري على أن "الكفاءة يجب ان تكون المعيار، والكفاءة فقط".

وكان بري قد استقبل، في اطار لقاء الاربعاء النيابي، النواب علي بزي، عدنان طرابلسي، ايوب حميد، الوليد سكرية، فادي علامة، ابراهيم عازار، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، ميشال موسى، محمد خواجة، امين شري، انور الخليل، بلال عبدالله، علي خريس، هاني قبيسي، علي عمار، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي، حسين جشي، علي درويش، ياسين جابر وعناية عزالدين.

من جهة اخرى، تلقى بري برقية شكر جوابية من البابا فرنسيس.