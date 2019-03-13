أكدت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت أنه "عطفا على التوجه الذي اتخذه الوزراء المعنيون بملف المرفأ والقاضي بتشغيله أيام السبت والاحد، نؤيد هذا القرار لما فيه من مصلحة للبلد على المستوى الصناعي والتجاري ولما فيه من تحريك للعجلة الاقتصادية".
وإذ أعلنت أن "المرفأ يعمل حاليا نهار السبت"، أكدت "الاستعداد لتأمين العمل نهار الاحد ضمن مبدأ الجهوزية المستمرة وفق المادة 56 الفقرة "ب" من عقد العمل الجماعي التي تنص على: تأمين الجهوزية المستمرة للعمل خارج الدوام، والمداورة وحتى خلال أيام الآحاد والأعياد".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت: مستعدون لتأمين العمل يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.