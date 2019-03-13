نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت: مستعدون لتأمين العمل يوم الأحد

أكدت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت أنه "عطفا على التوجه الذي اتخذه الوزراء المعنيون بملف المرفأ والقاضي بتشغيله أيام السبت والاحد، نؤيد هذا القرار لما فيه من مصلحة للبلد على المستوى الصناعي والتجاري ولما فيه من تحريك للعجلة الاقتصادية".

وإذ أعلنت أن "المرفأ يعمل حاليا نهار السبت"، أكدت "الاستعداد لتأمين العمل نهار الاحد ضمن مبدأ الجهوزية المستمرة وفق المادة 56 الفقرة "ب" من عقد العمل الجماعي التي تنص على: تأمين الجهوزية المستمرة للعمل خارج الدوام، والمداورة وحتى خلال أيام الآحاد والأعياد".