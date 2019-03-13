خليل التقى علامة ورئيس بلدية الغبيري ونقيب محامي طرابلس

استقبل وزير المالية علي حسن خليل نقيب محامي طرابلس محمد المراد والوزير السابق رشيد درباس ووفد من النقابة عرض له للشؤون المتعلقة بمصالح محامي الشمال ومسائل تتعلق بقانون مكافحة تبييض الأموال، و بوضع محتسبين في مناطق سير والمنية ودوما والقبيات. والتقى الوزير خليل النائب فادي علامة ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل على رأس وفد وتم البحث في شؤون إنمائية تهم منطقة الغبيري

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