العثور على جثة مواطن قضى غرقا في بركة بلدة ميس الجبل

عثرت فرقة الانقاذ البحري التابع للدفاع المدني على جثة المواطن م.ح. الذي قضى غرقا في بركة بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون. ونقلت الجثة الى مستشفى ميس الجبل الحكومي.

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