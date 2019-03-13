دريان التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ووفدا نروجيا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في زيارة بروتوكولية بعد استلامه مهامه الجديدة في لبنان، وعرض معه العديد من الأمور لا سيما منها المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.

واطلع المفتي دريان كوبيش على دور دار الفتوى ومؤسساتها وبخاصة منها هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تعنى بدعم النازحين السوريين وتوزيع المساعدات لهم.

واستقبل وفدا نروجيا مؤلفا من المندوبة الخاصة لحرية المعتقد والعقيدة السفيرة في الأمم المتحدة أود ماريت ويغ، والمستشارة لدى الحكومة النروجية بوزارة الخارجية السيدة كلير هوبير، ورئيس البعثة لدى السفارة النروجية في لبنان السيد أولي دنستد، والنائب السابق للجنة الدولة لمناهضة كل أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة الدكتور ملحم خلف، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار الدكتور محمد السماك.

وبعد اللقاء أكدت السفيرة ويغ "أننا قدمنا من وزارة الخارجية النروجية الى لبنان لزيارة مكتب الأمم المتحدة في لبنان التي تجمعنا به علاقة قوية حول حرية الديانات والتعايش، واليوم زيارتنا لسماحة المفتي تأتي ضمن جدول زياراتنا للمرجعيات الدينية في لبنان لأخذ ودراسة التجربة اللبنانية المهمة جداً، ومعرفة قيمة هذه التجربة، وما مدى فائدتها في لبنان والمنطقة، فلبنان بلد مهم جداً من حيث تعدد الديانات والاحترام المتبادل بينها والحفاظ على العيش الواحد المشترك، وأخذ هذه التجربة لاستخدامها في مجالات أخرى".

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كما استقبل النائب السابق مصطفى هاشم الذي أكد "أنني تشرفت بمقابلة سماحته، واكدنا له ان التطاول على القامات الوطنية الشريفة هو امر غير مسموح به، وخصوصا الأشخاص المعروف لهم بكفاءتهم وبنزاهتهم وبتحديثهم للمالية العامة، الذي يريد ان يحارب الفساد لا يحارب الفساد بالمؤتمرات، بكل الأحوال رئيس الحكومة سعد الحريري قال بالأمس ان محاربة الفساد لا تتم بالمؤتمرات الصحفية".

والتقى المفتي دريان الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد برئاسة مازن شربجي.

كما التقى مفتي بعلبك والهرمل الشيخ خالد الصلح والسيد محمد ياسين وجرى البحث في الشؤون الدينية والاجتماعية لمنطقة البقاع.

والتقى وفدا من التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة برئاسة المحامية مهى فتحة.